Roma, schiacciato da un trasformatore da 50 quintali: muore operaio

© IPA
Infortunio mortale sul lavoro vicino Roma: un operaio di 40 anni è morto mentre, con il muletto, effettuava uno spostamento di un trasformatore del peso di 50 quintali. L'incidente è avvenuto a Piombinara, nella zona di Colleferro, nel primo pomeriggio. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Colleferro e il personale del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Presenti anche le forze dell'ordine e l'ispettorato del lavoro per gli accertamenti del caso.
Il drammatico infortunio arriva a poche ore da quello che è costato la vita Claudio Salamida, 47 anni, operaio dell'ex Ilva di Taranto. Il lavoratore si trovava nell'Acciaieria 2, l'unica attualmente funzionante, e stava eseguendo alcuni controlli, sembra alle valvole di un convertitore, quando ha ceduto il pavimento, una griglia calpestabile. Un volo di otto metri che purtroppo non gli ha lasciato scampo. I sindacati hanno immediatamente incrociato le braccia denunciando le attuali condizioni di lavoro. Anche l'indotto si è fermato.