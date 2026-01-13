Roma, schiacciato da un trasformatore da 50 quintali: muore operaio

Il drammatico infortunio arriva a poche ore da quello che è costato la vita Claudio Salamida, 47 anni, operaio dell'ex Ilva di Taranto. Il lavoratore si trovava nell'Acciaieria 2, l'unica attualmente funzionante, e stava eseguendo alcuni controlli, sembra alle valvole di un convertitore, quando ha ceduto il pavimento, una griglia calpestabile. Un volo di otto metri che purtroppo non gli ha lasciato scampo. I sindacati hanno immediatamente incrociato le braccia denunciando le attuali condizioni di lavoro. Anche l'indotto si è fermato.