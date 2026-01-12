Ex Ilva, operaio precipita per 8 metri e muore

L'ennesimo lavoratore morto nel siderurgico di Taranto, l'ex Ilva. È precipitato dal quinto piano Claudio Salamida, 47 anni, originario di Alberobello. Era nell'Acciaieria 2, l'unica attualmente funzionante, dove stava eseguendo alcuni controlli, sembra alle valvole di un convertitore, quando ha ceduto il pavimento, una griglia calpestabile.