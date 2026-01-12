Logo Tgcom24
Cronaca
Puglia
A Taranto

Ex Ilva, operaio precipita per 8 metri e muore

È deceduto il 47enne Claudio Salamida, originario di Alberobello. Sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti: "Morire sul lavoro non è fatalità"

di Maria Luisa Sgobba
12 Gen 2026 - 19:08
01:28 

L'ennesimo lavoratore morto nel siderurgico di Taranto, l'ex Ilva. È precipitato dal quinto piano Claudio Salamida, 47 anni, originario di Alberobello. Era nell'Acciaieria 2, l'unica attualmente funzionante, dove stava eseguendo alcuni controlli, sembra alle valvole di un convertitore, quando ha ceduto il pavimento, una griglia calpestabile.

I sindacati hanno immediatamente incrociato le braccia denunciando le attuali condizioni di lavoro. Anche l'indotto si è fermato.

ex ilva
