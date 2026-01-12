Lavoro, nei primi 11 mesi del 2025 infortuni aumentati dell'1,5%

Nei primi 11 mesi del 2025 le denunce di infortunio pervenute complessivamente all'Inail, comprese quelle relative a studenti, sono state 550.948 in aumento dell'1,5% rispetto alle 543.039 di gennaio-novembre 2024. I casi mortali denunciati sono stati rispettivamente 1.010 contro 1.000, in aumento dell'1%. Il confronto con i primi undici mesi del 2024 evidenzia per la modalità in occasione di lavoro un aumento degli infortuni (+0,4%) e dei decessi (+1%); per la componente in itinere si registra un incremento delle denunce di infortunio (+3%) e dei casi mortali (+3,4%).



Tenuto conto dei dati sul mercato del lavoro rilevati mensilmente dall'Istat nei vari anni, con ultimo aggiornamento novembre 2025, e rapportato il numero degli infortuni denunciati in occasione di lavoro (al netto degli studenti) a quello degli occupati (dati provvisori), si evidenzia un'incidenza infortunistica che passa dalle 1.848 denunce di infortunio in occasione di lavoro ogni 100mila occupati Istat di novembre 2019 alle 1.594 del 2025, con un calo del 13,7%.



Rispetto a novembre 2024 la riduzione è dello 0,4% (da 1.600 a 1.594). In aumento del 10,6% le patologie di origine professionale denunciate, pari a 90.288.