Taranto, operaio ex Ilva precipita nel vuoto e muore

Un operaio di una ditta di pulizie dell'indotto dell'ex Ilva, Loris Costantino, è morto dopo essere precipitato nel vuoto da un'altezza di dieci metri. Secondo una prima ricostruzione l'uomo, 36 anni, sarebbe caduto da un piano di calpestio nel reparto agglomerato dello stabilimento siderurgico di Taranto. Soccorso istantaneamente, Costantino è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Santissima Annunziata. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il personale dello Spesal.