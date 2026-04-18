Milano in piazza: Patrioti europei in Duomo, cortei di protesta in città | La diretta

I Patrioti europei scendono in piazza Duomo oggi a Milano con l'intenzione di scagliarsi contro l'Europa "sorda se non nemica", come l'ha definita il segretario della Lega Matteo Salvini. Ma a Milano scenderà in piazza soprattutto chi protesta contro l'appuntamento del Carroccio che per l'occasione ha rispolverato lo storico slogan "Padroni a casa nostra". I leghisti sfileranno infatti in corteo da porta Venezia a piazza Duomo dove è già stato allestito un palco con due maxischermi, mentre le proteste anti Lega si tradurranno in tre controcortei (uno di partiti di opposizione e associazioni da piazza Lima, uno di centri sociali e realtà antagoniste da piazza Tricolore e uno dei proPal da piazza Argentina) che si ricongiungeranno in piazza Santo Stefano, a cinquecento metri dal Duomo. E ci sarà anche una manifestazione di italiani di seconda generazione organizzata da una parte di Forza Italia all'Arco della Pace. Visti i quattro cortei in città arriverà anche un rinforzo di alcune centinaia di agenti come supporto ulteriore all'ordine pubblico.