Notizie di brutali pestaggi filtrano anche dal carcere di Shikma, nei pressi della città costiera di Ashkelon in Israele, dove i due attivisti Saif Abu Keshek e Thiago Avila sono stati condotti dalle forze dello Stato ebraico perché accusati di essere "autori di attività sospette o terroristiche". Secondo quanto hanno riferito i loro legali, che hanno fatto loro visita in cella, i due sarebbero stati "oggetto di violenze fisiche e detenzione prolungata in posizioni forzate da parte delle forze militari israeliane durante i due giorni trascorsi in mare". Tra i trattamenti riservati ai due ci sarebbero: trascinamenti a faccia in giù sul pavimento, pestaggi "fino a perdere conoscenza" che hanno lasciato evidenti lividi, occhi bendati per giorni interi e limitazione di movimenti. La mattina di domenica 3 maggio i due attivisti dovrebbero comparire in tribunale per un'udienza di proroga della loro detenzione. Entrambi hanno dichiarato di essere in sciopero della fame.