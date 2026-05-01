I quasi 200 attivisti della seconda spedizione della Global Sumud Flotilla, partite dalle coste mediterranee per tentare di rompere il blocco navale israeliano sulla Striscia di Gaza, sono stati fatti sbarcare sull'isola di Creta. Dopo essere stati bloccati dalla marina di Tel Aviv mentre navigavano ancora in acque internazionali, non lontano dall'isola greca, sarebbero stati scortati dalla guardia costiera cretese fino a terra. L'arresto degli attivisti, bloccati sulle 22 navi intercettate, avevano scatenato grandi polemiche: "Si tratta di pirateria", avevano denunciato gli organizzatori della Flotilla. Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha commentato aspro: "Sono sostenitori di Hamas. Gaza? La vedranno YouTube". Altre decine di imbarcazioni stanno compiendo lo stesso tragitto, attardate di qualche giorno rispetto alla "prima ondata".