DOPO L'ARRESTO AL LARGO DELL'ISOLA
Global Sumud Flotilla, sbarcati a Creta i 175 attivisti | Due saranno interrogati in Israele: "Attività illegali sospette"
Altre imbarcazioni si stanno dirigendo lungo la stessa rotta. Ieri l'ira di Washington contro gli attivisti: "Insensata trovata politica, mina la pace"
© Ansa
I quasi 200 attivisti della seconda spedizione della Global Sumud Flotilla, partite dalle coste mediterranee per tentare di rompere il blocco navale israeliano sulla Striscia di Gaza, sono stati fatti sbarcare sull'isola di Creta. Dopo essere stati bloccati dalla marina di Tel Aviv mentre navigavano ancora in acque internazionali, non lontano dall'isola greca, sarebbero stati scortati dalla guardia costiera cretese fino a terra. L'arresto degli attivisti, bloccati sulle 22 navi intercettate, avevano scatenato grandi polemiche: "Si tratta di pirateria", avevano denunciato gli organizzatori della Flotilla. Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha commentato aspro: "Sono sostenitori di Hamas. Gaza? La vedranno YouTube". Altre decine di imbarcazioni stanno compiendo lo stesso tragitto, attardate di qualche giorno rispetto alla "prima ondata".
Sono stati fatti sbarcare a Creta i circa 175 attivisti della Global Sumud Flotilla, intercettati nella notte tra mercoledì e giovedì dalle forze israeliane in acque internazionali nel Mediterraneo mentre erano diretti a Gaza per rompere il blocco navale. A condurli a terra sarebbero state imbarcazioni della guardia costiera greca, come ha riportato un giornalista della Afp presente sul posto. Lo sbarco è avvenuto nel sud-est dell'isola, poi gli attivisti sono saliti su quattro autobus diretti verso una destinazione al momento non specificata dalle autorità.