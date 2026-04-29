Global Sumud Flotilla: "Le nostre navi fermate da motoscafi israeliani"

"Le nostre imbarcazioni sono state avvicinate da motoscafi militari, che si sono autodefiniti "israeliani", i quali, puntando laser e armi d'assalto semiautomatiche, hanno ordinato ai partecipanti di spostarsi a prua e di mettersi a quattro zampe. Le comunicazioni delle imbarcazioni sono interrotte ed è stato lanciato un Sos". È quanto comunica la Global Sumud Flotilla, la missione di attivisti composta da 58 imbarcazioni diretta verso la Striscia di Gaza per contestare e rompere il blocco navale imposto dallo stato ebraico.

