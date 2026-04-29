Global Sumud Flotilla: "Le nostre navi fermate da motoscafi israeliani"
"Così si sono definiti puntando armi d'assalto. Comunicazioni interrotte"
© Da video
"Le nostre imbarcazioni sono state avvicinate da motoscafi militari, che si sono autodefiniti "israeliani", i quali, puntando laser e armi d'assalto semiautomatiche, hanno ordinato ai partecipanti di spostarsi a prua e di mettersi a quattro zampe. Le comunicazioni delle imbarcazioni sono interrotte ed è stato lanciato un Sos". È quanto comunica la Global Sumud Flotilla, la missione di attivisti composta da 58 imbarcazioni diretta verso la Striscia di Gaza per contestare e rompere il blocco navale imposto dallo stato ebraico.
Secondo quanto risulta dai dati di tracking, la Flotilla si trova vicino all'isola greca di Creta. In precedenti tentativi, la Marina dello stato ebraico aveva intercettato le barche molto più a ridosso delle coste di Gaza. In uno dei post sulle pagine della Flotilla si legge inoltre: "Flotilla sotto attacco: Bianca (Italia) è sotto attacco e la maggior parte delle imbarcazioni sono bloccate".
"Siamo a bordo della Global Sumud Flotilla, in questo momento le prime barche stanno venendo intercettate in acque internazionali con dei gommoni e delle barche", racconta in un video una delle attiviste italiane a bordo della missione. "Noi siamo pronti per le intercettazioni ma vogliamo dire che chiunque sta bloccando questa missione umanitaria non violenta deve vergognarsi - aggiunge -. Tutto quello che chiediamo è lo stop all'assedio israeliano".
"Se verrà confermata nei termini per ora noti si tratta di un'ulteriore escalation del metodo repressivo e della violazione delle norme internazionali da parte di Israele - ha detto Maria Elena Delia, portavoce Global Sumud Italia -. La Ue è al corrente di quanto sta accadendo? La prossima volta verranno ad arrestarci direttamente a casa?".