Crisi a Cuba, Flotilla pronta a partire con aiuti umanitari

La crisi cubana si è aggravata dopo i raid aerei statunitensi in Venezuela, a seguito dei quali è stato catturato l'allora presidente Nicolás Maduro. Da allora, infatti, Donald Trump ha deciso di bloccare le forniture di carburante che fino a poco tempo fa permettevano a Cuba di andare avanti. Non solo: il tycoon ha minacciato sanzioni nei confronti di quei Paesi (su tutti il Messico) che proveranno a fornire petrolio all'isola. In tal senso, L'Avana da settimane aveva deciso di razionare le vendite di carburante, tanto da mandare in tilt il trasporto pubblico (quasi totalmente assente) e facendo scappare via i turisti presenti sul territorio, spaventati dal pensiero di rimanere bloccati a Cuba.