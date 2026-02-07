Cuba, sospesi gli interventi negli ospedali: "Mancano antibiotici e garze"

Nonostante l'embargo petrolifero, gli Stati Uniti hanno stanziato 6 milioni di dollari per aiutare la popolazione: saranno usati soprattutto per i beni di prima necessità distribuiti dalla Chiesa cattolica locale e dalla Caritas. Secondo Washington, questo metodo è altamente efficace per garantire che il governo cubano non interferisca o devii l'assistenza destinata alla popolazione più bisognosa dell'isola. Anche il Messico, come annunciato dalla presidente Claudia Sheinbaum, invierà aiuti umanitari a tutta la popolazione di Cuba, escludendo per il momento il petrolio. "Non vogliamo sanzioni per il Messico ma abbiamo avviato un processo di dialogo e nel frattempo invieremo aiuti umanitari", ha spiegato Sheinbaum, precisando che gli aiuti sono stati coordinati con l'ambasciatore di Cuba in Messico e che si tratterà di "alimenti e altri generi di prima necessità".