Cuba, maxi blackout lascia senza corrente 3,5 milioni di persone

Un esteso blackout ha colpito la zona occidentale di Cuba, lasciando senza energia elettrica circa 3,5 milioni di residenti. Tra le aree coinvolte figura anche l'Avana, rimasta priva di luce fin dalle prime ore del mattino. A comunicarlo è il ministero dell'Energia e delle Miniere, che riferisce come il problema al Sistema elettrico nazionale sia emerso attorno alle 5, ora locale. Le cause del guasto non sono state comunicate e le province interessate risultano Pinar del Río, L'Avana, Artemisa e Mayabeque.