Cuba, maxi blackout lascia senza corrente 3,5 milioni di persone

Cuba © Ufficio stampa
Un esteso blackout ha colpito la zona occidentale di Cuba, lasciando senza energia elettrica circa 3,5 milioni di residenti. Tra le aree coinvolte figura anche l'Avana, rimasta priva di luce fin dalle prime ore del mattino. A comunicarlo è il ministero dell'Energia e delle Miniere, che riferisce come il problema al Sistema elettrico nazionale sia emerso attorno alle 5, ora locale. Le cause del guasto non sono state comunicate e le province interessate risultano Pinar del Río, L'Avana, Artemisa e Mayabeque.
L'interruzione arriva dopo un periodo caratterizzato da deficit particolarmente elevati nella produzione, che nelle ultime settimane avevano già determinato frequenti sospensioni quotidiane dell'erogazione. Solo lunedì, circa il 59% del territorio nazionale era rimasto senza elettricità per insufficiente generazione.
Dalla metà del 2024 l'isola affronta una crisi energetica strutturale, aggravata dal progressivo deterioramento degli impianti termoelettrici e dalla limitata disponibilità di valuta per acquistare il combustibile necessario. Nel corso dell'ultimo anno il sistema ha registrato cinque blocchi completi e diversi cedimenti parziali, con ripristini spesso lenti e privi di dettagli ufficiali. In alcune regioni le interruzioni superano le 20 ore giornaliere, con pesanti ripercussioni su un'economia che ha perso l'11% negli ultimi cinque anni e su un crescente malcontento sociale.