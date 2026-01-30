Cuba denuncia: "Atto di brutale aggressione dagli Usa"
"Da oltre 65 anni al blocco economico più lungo e crudele mai applicato a un'intera nazione", ha detto il ministro degli esteri
© Istockphoto
La firma da parte di Donald Trump di un decreto che stabilisce che gli Stati Uniti potrebbero imporre dazi doganali ai paesi che vendono petrolio a Cuba è stata definita da L'Avana "un atto brutale di aggressione". "Denunciamo davanti al mondo questo atto brutale di aggressione contro Cuba e il suo popolo, sottoposto da oltre 65 anni al blocco economico più lungo e crudele mai applicato a un'intera nazione, che ora si promette di sottoporre a condizioni di vita estreme", ha denunciato su X il ministro degli Esteri cubano Bruno Rodriguez.
"Stato di emergenza nazionale"
Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che dichiara lo stato di emergenza nazionale e istituisce una procedura per imporre dazi doganali sui beni provenienti dai paesi che vendono o forniscono petrolio a Cuba: lo ha annunciato la Casa Bianca.