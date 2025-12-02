Oltre 600mila cubani chiedono la cittadinanza spagnola

Sono oltre 600mila i cittadini cubani che hanno richiesto la cittadinanza spagnola a L'Avana nell'ambito della Ley de Memoria Democrática, la normativa approvata nell'ottobre 2022 dal primo governo di Pedro Sánchez che amplia le possibilità di accesso alla cittadinanza per i discendenti di spagnoli. Le nuove cifre superano di gran lunga le stime iniziali del Consiglio generale della cittadinanza spagnola all'estero (Cgcee). A L'Avana si stimavano 350mila aspiranti, ma il totale finale ha superato quota 600mila, includendo sia le domande formalmente presentate sia le richieste di appuntamento, che rappresentano la parte più rilevante. La definizione di tutte le procedure potrebbe richiedere "molti anni".