Cuba aggira le sanzioni Usa sul petrolio venezuelano

Il presidente di Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha rivelato che il Paese continua a ricevere petrolio dal Venezuela grazie a una "formula segreta" che permette di aggirare le sanzioni imposte a Caracas dagli Stati Uniti. "Non la sveleremo per evitare di essere perseguiti e ostacolati", ha affermato il capo di Stato durante l'ultimo episodio del podcast dalla presidenza, trasmesso sul canale ufficiale di YouTube. All'episodio ha partecipato anche il ministro dell'Energia e delle Miniere, Vicente de la O Levy, che ha confermato come nonostante la riduzione degli invii negli ultimi mesi a causa delle sanzioni il Venezuela resti il principale fornitore di greggio per Cuba.