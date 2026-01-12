Logo Tgcom24
Cina, ministro degli Esteri: stop alle minacce Usa a Cuba

La portavoce del ministero cinese invita al dialogo: "Adottare ulteriori misure per promuovere pace e stabilità"

12 Gen 2026 - 12:24
© Afp

"Cuba non riceverà più denaro e petrolio dal Venezuela", così Donald Trump scatena la reazione della Cina che "sostiene con fermezza Cuba nella difesa della sua sovranità statale e della sua sicurezza, si oppone a qualsiasi ingerenza straniera e chiede nuovamente agli Stati Uniti di revocare l'embargo, le sanzioni e di smettere immediatamente con le minacce", ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning.

cina
cuba
usa
petrolio