Cina, ministro degli Esteri: stop alle minacce Usa a Cuba

"Cuba non riceverà più denaro e petrolio dal Venezuela", così Donald Trump scatena la reazione della Cina che "sostiene con fermezza Cuba nella difesa della sua sovranità statale e della sua sicurezza, si oppone a qualsiasi ingerenza straniera e chiede nuovamente agli Stati Uniti di revocare l'embargo, le sanzioni e di smettere immediatamente con le minacce", ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning.