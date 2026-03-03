Antisemitismo, oltre il 66% dei casi è online e passa da emoji e codici

L'uso di emoji o numeri apparentemente innocui (come il gufo, il polpo, 109, 14/88, le triple parentesi (((cognome))), il triangolo rosso) è utilizzato - spiega il rapporto - per veicolare messaggi d'odio nelle subculture digitali. La maggior parte degli episodi antisemiti si è verificata in concomitanza con gli sviluppi dell'attualità, in particolar modo durante la guerra a Gaza: i mesi estivi, soprattutto giugno e luglio, hanno mostrato picchi particolarmente elevati, quando era in corso la missione della Global Sumud Flotilla. Anche le Olimpiadi di Milano-Cortina all'inizio del 2026, tuttavia, hanno evidenziato vari episodi. Lombardia e Lazio, seguiti da Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto sono le aree maggiormente interessate. Sebbene diffamazioni e minacce rappresentino la maggior parte degli episodi, gli incrementi maggiori rispetto allo scorso anno hanno riguardato le discriminazioni (+100%) e le aggressioni fisiche (+225%): vale a dire che gli atti più gravi sono cresciuti maggiormente.