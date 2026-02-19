Liliana Segre, gli hater si scusano e risarciscono per gli insulti social

Lo stesso pm, qualche mese prima, aveva chiuso le indagini con citazione a giudizio nei confronti di dodici persone, tra cui soprattutto No vax e Pro Pal. Nel provvedimento il gip aveva messo nero su bianco che accusare "di nazismo", come emerso da molti messaggi sul web, "una reduce dai campi di sterminio" è diffamazione aggravata dalla finalità discriminatoria, ossia dall'odio razziale, perché è "uno sfregio alla verità oggettiva" e "la più infamante delle offese per la reputazione di chi ha speso la propria vita per testimoniare gli orrori del regime e per coltivare la memoria dell'Olocausto".