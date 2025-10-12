Eugenia Roccella sulle gite ad Auschwitz: "Servono a dire che l'antisemitismo appartiene solo al fascismo" | Liliana Segre: "La verità fa male a chi conserva scheletri negli armadi"

La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein chiede che Giorgia Meloni "prenda subito le distanze dall'indecente uscita della ministra Roccella perché a tutto c'è un limite, nonostante questo governo dimostri come sia possibile superarlo anche insultando i viaggi della memoria ad Auschwitz e provando a riscrivere la storia". "Io sto con Liliana Segre, sempre. Oggi, ieri, domani. Sto con Segre quando viene attaccata da Albanese. Sto con Segre quando replica a Roccella", ha invece affermato Matteo Renzi, leader di Italia Viva. Roccella "dà una lettura strumentale e provinciale del ricordo dell'Olocausto", ha aggiunto da parte sua Riccardo Magi, leader di +Europa. Condanna a cui ha fatto eco quella di Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, che giudica le parole di Roccella "sconcertanti", e ribadisce come "a volere l'Olocausto furono i nazi-fascisti". Per il Movimento 5 Stelle, la deputata Annalaura Orrico: "Sono gravissime le parole della ministra Roccella, che riesce nell’impresa di negare l’indiscutibile valore educativo di quelle che lei liquida come "gite" ad Auschwitz. Quei viaggi di istruzione da anni servono a raccontare l’orrore del Novecento, a mantenere viva la memoria di chi è stato vittima del genocidio a opera del regime nazifascista. La Roccella vuole forse riscrivere la storia?".