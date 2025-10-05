Logo Tgcom24
Roma, "Ebrei di m.... bruciate tutti": frase antisemita sulla serranda di un panificio kosher

"Parole orrende, indegne", ha commentato Nicola Zingaretti, capodelegazione Pd al Parlamento europeo

05 Ott 2025 - 17:02
A Roma, sulla serranda di un panificio kosher, è apparsa una scritta antisemita: "Ebrei di m.... bruciate tutti". I dipendenti del forno l'hanno trovata domenica mattina all'apertura e hanno contattato il 112. Sul posto è intervenuta la polizia, che indaga sull'accaduto.

Zingaretti: "Orrende le scritte antisemite contro il panificio"

 "Parole orrende, indegne, comparse su una serranda di un panificio kosher a Roma. Ogni episodio di antisemitismo è un attacco alla nostra civiltà democratica. La solidarietà ai titolari del panificio e alla comunità ebraica romana", ha commentato Nicola Zingaretti, capodelegazione Pd al Parlamento europeo.

Secondo quanto riporta affaritaliani.it, "il Campidoglio ha fatto sapere che l'Ufficio Decoro di Roma Capitale si è già attivato per rimuovere la scritta".

