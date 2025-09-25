Roma, intimidazione al vicepresidente della Comunità ebraica: "Guardati le spalle"

"Sono mesi che stiamo mettendo in guardia contro il ritorno di un antisemitismo che non è mai stato davvero debellato. Abbiamo assistito a un infittirsi di episodi allarmanti, frutto anche di una campagna d'odio portata avanti da influencer e alimentata da esponenti politici e dalle piazze pro-Pal. L'intera Comunità ebraica di Roma condanna l'atto di vandalismo antisemita di cui è vittima il nostro vicepresidente, Alessandro Luzon, destinatario di ingiurie e minacce inaccettabili, e gli esprime la totale solidarietà e vicinanza". Lo ha dichiarato Victor Fadlun, presidente della Comunità ebraica di Roma. "Ci aspettiamo che la stessa condanna e la stessa solidarietà vengano espresse unanimemente dalle forze politiche e sociali. In ogni caso, si tratta di gesti vigliacchi che non riusciranno a intimidirci o a incidere sulla nostra vita comunitaria", ha aggiunto.