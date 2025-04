Insuti social a Liliana Segre, indagini su un centinaio di account

L'ordinanza del gip riguarda il procedimento con al centro "246 messaggi apparsi su internet che sono stati portati all'attenzione" dei pm "con 27 querele presentate dalla senatrice Liliana Segre dal 6.12.2022 al 10.7.2024". Numerosi post "accostano in vario modo la senatrice Segre al nazismo". Ma nella richiesta di archiviazione, riassume il gip, "si sostiene che è frequente nel dibattito politico l'utilizzo, per contrastare e stigmatizzare l'avversario politico, del termine 'nazista', ovviamente in un senso differente rispetto a quello proprio e storico". Tesi del pm non condivisa dal gip. Accusare di nazismo una sopravvissuta alla Shoah è diffamazione "sia nei casi in cui tale epiteto viene esternato in modo apodittico e non argomentato, sia quando esso si accompagna a riferimenti che richiamano con spregevole ironia la vita nei lager". Espressioni simili, spiega il gip, "non possono essere considerate forme di manifestazione di un pensiero critico che, per quanto discutibile, sarebbe comunque legittimo nel dibattito democratico". Il "tragico vissuto personale della senatrice Segre", si legge, "e l'incidenza che l'ideologia nazista ha avuto nella sua esistenza sono circostanze che erano ben conosciute agli autori dei post, i quali hanno accostato il termine nazista alla sua immagine proprio in ragione della speciale carica offensiva che ne sarebbe derivata". Basti notare che "nella maggior parte dei casi l'accusa di nazismo è stata veicolata mediante il richiamo a immagini o figure, come quella del kapò, che rievocano in maniera inqualificabile il passato della senatrice Segre al fine di strumentalizzarlo con chiari intenti denigratori". Anche tutti gli insulti "gratuiti" in decine di post vanno considerati diffamatori per la "estrema diffusività dello strumento informatico" che "genera spirali di odio e violenza che sono alimentate proprio dalla inescusabile leggerezza con cui gli utenti si lasciano andare a commenti" di quel genere. E su questo non può esserci "una sorta di assuefazione", il web non può essere "un terreno franco dove ogni insulto è consentito e dove la reputazione degli individui può essere calpestata impunemente". Lo "schermo di un computer non è una barriera che assicura l'anonimato" e "la tastiera non è un'arma contro la quale non ci sono difese". Va "ribadito", conclude il gip, "che lo Stato è presente e che è pronto ad andare fino in fondo per tutelare i diritti di chi invoca il suo intervento".