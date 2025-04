"Nazista": nuovi attacchi social contro Liliana Segre dopo la sua partecipazione a Pesaro per il 25 aprile

Una conferma delle ostilità in rete c'è stata anche con la messa in onda ieri sera del documentario su Segre, andato in onda su Rai3. Solo su Facebook il post con l'annuncio della messa in onda ha avuto oltre 400 commenti, alcuni dai toni belligeranti non solo riguardo a Gaza (e a poco è servito l'appello di Segre per i bambini, e le parole di scoramento per le immagini "da Gaza e dall'Ucraina") ma anche per la sua posizione sui vaccini. "La sig.ra Segre è stata indifferente al green pass a due anni di dittatura sanitaria, troppo spesso non vede non sente non parla". E se c'è chi le riserva un "le voglio bene" o "splendida signora", da altri sono solo insulti a Segre, che da anni vive sotto scorta a causa delle minacce. "Sono tantissimi gli odiatori, vigliacchi che non si presentano" aveva constatato a inizio marzo a un incontro al Memoriale della Shoah per un convegno sulle vittime dell'odio, aggiungendo: "Metto una gamba davanti all'altra, non ho paura".