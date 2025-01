Giornata della Memoria, Segre: "Della Shoah alla fine non si parlerà più"

L'amara riflessione arriva mentre non si arresta la pioggia di attacchi che, via social, si sta riversando su di lei. Soprattutto da quando diverse sale cinematografiche e alcune istituzioni, come il Comune di Milano, hanno messo in calendario la proiezione del documento "Liliana", diretto dal regista Ruggero Gabbai e dedicato alla vita della 94enne sopravvissuta ai campi di sterminio. Sotto un post pubblicato su Facebook dal cinema Raffaello di Modena con l'annuncio della messa in onda del docu-film, in cartellone dal 20 al 22 gennaio, sono comparsi diversi commenti, quasi 500, la maggior parte dei quali con offese, anche antisemite, e considerazioni sgradevoli nei confronti della senatrice a vita scatenati, in particolare, dal conflitto Israele-Palestina. L'annuncio della proiezione della pellicola, che avrebbe dovuto aprire alla riflessione, ha fatto da detonatore per parole taglienti e affilate. Come quelle tracciate da ignoti nella notte su alcuni manifesti affissi dal Comune di Pordenone per promuovere la Giornata della Memoria e marchiati dalla scritta "Basta propaganda sionista, ebrei bugiardi".