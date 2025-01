Giorno della memoria: le iniziative Mediaset in ricordo delle vittime dell'Olocausto

In occasione del Giorno della memoria, Mediaset si impegna a tenere viva nella mente dei telespettatori una pagina cruciale della storia, con diverse iniziative e una campagna istituzionale proposta su ogni rete televisiva, radio e properties social e web. La campagna "Viva La Memoria" invita il pubblico ad approfondire l’argomento con video-testimonianze online integralmente sul sito di Mediaset ha a cuore il futuro, e incoraggia chi ha una storia di deportazione in famiglia a contribuire inviando la propria. Tale campagna, dal 20 al 27 gennaio si declinerà in uno spot in onda su tutti i canali del Gruppo.