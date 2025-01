"Viva la memoria", al via la campagna Mediaset per la giornata della memoria

La campagna di comunicazione sociale "Viva la Memoria" prende il via lunedì 20 gennaio. In occasione del Giorno della Memoria, che si celebra il 27 gennaio in ricordo delle vittime delle deportazioni nei campi di sterminio, Mediaset, l’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi, lancia per un’intera settimana un messaggio di sensibilizzazione su tutti i canali, in radio e online su tutte le piattaforme web e social del Gruppo.