Auditel, il 2024 un anno vincente per gli ascolti Mediaset

Si chiude l'anno per Auditel e i dati dicono che il 2024 è stato un altro anno vincente per Mediaset, primo editore italiano in assoluto sia nel consumo televisivo e radiofonico tradizionale che in quello on-demand. Il sistema crossmediale del Gruppo infatti ormai raggiunge con tutti i suoi mezzi i 96 milioni di copertura lorda settimanale. Straordinaria la crescita degli ascolti digital, i più moderni: Mediaset è primo editore italiano per consumi non lineari (TV connesse, Pc, device mobili), superando i 10 miliardi di video visti. Rispetto allo scorso anno, l’incremento certificato del tempo dedicato alla visione di contenuti Mediaset è del +44.4%.