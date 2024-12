Mediaset, nel 2024 ascolti record in tv e sul digital

Il totale Mediaset nelle 24 ore del 2024 (i dati sono aggiornati al 7 dicembre 2024) vince sempre su quello Rai e Warner Bros Discovery. Nella fascia 15-64 anni ottiene il 39,5% (contro il 31,3% Rai); in quella 15-24 il 40,1% (contro il 30,5%); in quella 25-34 il 41,3% (contro il 28,6%); nella fascia 35-44 il 44,1% (rispetto al 25,2% della Rai); in quella 45-54 il 42,4% (contro il 28,6%) e nella fascia 55-64 il 34,9% (unico caso in cui viene superata dalla Rai con il 36,6 per cento). In tutte le fasce orarie Warner Bros Discovery è staccata attestandosi tra il 10,5% e il 13,1%.