Italia Oggi: "Anche nel 2024 Mediaset supera la Rai negli ascolti"

Invece le cose sono andate diversamente da quanto previsto. Sin dall'inizio dell'anno, con gennaio, marzo e aprile che hanno visto in testa Mediaset, di circa un punto di share. La Rai si è rifatta a febbraio, con il Festival di Sanremo, e nei mesi estivi con gli appuntamenti sportivi, come era ipotizzabile. Ma da settembre in avanti le cose si sono rovesciate. A ottobre Mediaset ha segnato addirittura un 3,5% in più di share e con novembre anche il totale è risultato più alto di quello della concorrenza. I dati al 9 novembre dicono di un vantaggio leggero, 36,8% contro 36,7%, ma considerando che ormai la fine dell'anno è vicina, quel margine dovrebbe comunque reggere.