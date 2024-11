"Libero": "La Talpa" guarda lontano, la scelta innovativa di Mediaset

Una strategia il cui obiettivo è quello di creare "circolarità" tra il contenuto lineare e l'esperienza digitale, una forma di fruizione che fa da apripista all'intrattenimento del futuro. In quest'ottica, fa notare l'articolo, i semplici dati Auditel della messa in onda televisiva della "Talpa" non sono esaustivi per restituire il successo dell'operazione, tanto più alla vigilia di una rivoluzione nella rilevazione degli ascolti. A partire da dicembre sarà infatti calcolata la "total audience" in cui, per la prima volta, Auditel sommerà ascolti televisivi e fruizione digital in un unico dato.