Mediaset punta sui programmi digital first per attirare il pubblico giovane

In quest'ottica anche i risultati della prima puntata de "La Talpa" vanno analizzati diversamente, evitando di fermarsi al semplice numero di ascoltatori raccolti su Canale 5. "I tre formati di anteprima su Infinity hanno realizzato, complessivamente - fa notare Di Chio -, 1 milione di spettatori nel minuto medio: una cifra tutt'altro che trascurabile". Ma quindi il futuro è questo? Il direttore strategie marketing spiega che "sicuramente quello della Talpa è un esperimento cui contiamo di dare un seguito", mentre appare ancora prematura la soluzione di prodotti in onda esclusivamente sulla piattaforma digital ("Potremmo, ma ad ora non è quello lo scopo"). A breve cambierà anche la rilevazione degli ascolti e questo darà un senso più complessivo all'operazione. "Da dicembre avremo per la prima volta il dato di Total audience - chiude il manager -, unico e comprensivo di tutte le visioni. E in quest'ambito si capirà ancora meglio il senso del nostro esperimento con la Talpa".