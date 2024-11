"La Talpa – Who is the mole" debutta con oltre 3 milioni di telespettatori

Per la prima volta in assoluto, un broadcaster propone un reality che si snoda su due diverse piattaforme di distribuzione, con modalità di racconto e formati differenti per streaming on demand e tv lineare, ottenendo un ottimo riscontro. La Talpa è il contenuto di intrattenimento on demand più visto di tutte le piattaforme digital dell’ultima settimana. Dal 7 novembre su Mediaset Infinity parte “La Talpa Detection”, un formato ad hoc pensato per la piattaforma online che ogni settimana anticiperà la messa in onda televisiva con particolare focus sugli elementi di investigazione. Sui social con l’hashtag ufficiale #LaTalpa, il reality ha raggiunto il primo posto degli argomenti più discussi in Italia.