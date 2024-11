Al via "La Talpa - Who is the mole": ecco le foto dei concorrenti

Al via da martedì 5 novembre in prima serata su Canale 5 "La Talpa - Who is the mole". Diletta Leotta conduce il format dalla formula crossmediale, sperimentale e innovativa. Per la prima volta in assoluto, un broadcaster propone un reality che viaggia in parallelo su due piattaforme, Canale 5 e Mediaset Infinity, con modalità di racconto e formati differenti per streaming on demand e tv lineare.