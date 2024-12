Pier Silvio Berlusconi: "Mediaset chiude un anno eccezionale"

"Del programma This Is Me sono contentissimo - prosegue Pier Silvio Berlusconi - È un bel prodotto, con una curva di ascolti impressionante e una composizione di ascolto pazzesca. Spero tantissimo che ci sia un'altra e poi un'altra edizione. A oggi non ne abbiamo ancora parlato in maniera concreta, bisognerà chiederlo a Maria e Silvia ma spero proprio di sì". This Is Me è il talk show, andato in onda in prima serata su Canale 5 dal 20 novembre al 4 dicembre 2024 per tre puntate, con la conduzione di Silvia Toffanin, dedicato ai talenti usciti da Amici. "Prima del lancio del programma ero veramente teso - ha proseguito - Il prodotto nasce da una telefonata tra me e Maria De Filippi. Le ho detto: 'Dobbiamo fare qualcosa per celebrare Amici, è un successo troppo importante che va al di là del successo televisivo. Hai fatto un pezzo di storia della tv italiana'. Come conseguenza è nato This Is Me, Maria ha pensato a Silvia Toffanin, una scelta di cui mi sento onorato".