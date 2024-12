Ospite a sorpresa della puntata è stato l'amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi che in una nota ha celebrato il successo della trasmissione. "'This Is Me' è un concentrato di talento, amore per lo spettacolo e per la televisione - ha commentato -. Grazie Maria e grazie a tutto il team di Fascino. Avete fatto ancora una volta un lavoro straordinario. Grazie a tutte le star che si sono esibite e agli artisti che si sono raccontati in quello stesso studio dove è iniziata la loro storia. Un grazie speciale a Silvia che ha condotto queste tre serate evento con il suo stile inconfondibile, unendo calore e professionalità".