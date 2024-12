"This is me", Pier Silvio Berlusconi e la sorpresa per Silvia Toffanin: "Sono orgoglioso di te, sei il mio amore"

Piersilvio Berlusconi, accolto da un forte applauso del pubblico, ricorda quanto sia importante coltivare il talento e quanto il programma "Amici" sia riuscito ad aiutare moltissimi ragazzi nel corso di questi anni: "Siamo qui a celebrare chi il talento ce l'ha veramente. Questa è una sorpresa per tutti voi, per Maria a cui do un bacio, per Silvia. Voglio dirvi solo una cosa: questo spettacolo è qualcosa che ci rende orgogliosi. Amici non ha fatto solo anni di grande televisione, ha scritto una nuova pagina della televisione italiana e con una ventata di freschezza e novità ha cambiato le forme della musica contemporanea italiana e questo è un grande merito". E aggiunge: "Per noi celebrare questo prodotto è un qualcosa che ci dà orgoglio, ma c'è di più. Amici porta un messaggio, un insegnamento per le famiglie italiane e per i più giovani: il talento è un dono e come tutti i doni il talento deve essere onorato. C'è solo un modo per farlo: impegno, impegno, impegno. Amici mostra alle nuove generazioni come tutto deve essere onorato con il lavoro sodo e l'impegno. Portatevi a casa questo insegnamento". L'amministratore delegato di MFE approfitta dell’occasione anche per ringraziare Maria De Filippi: "Hai reso tutto questo una bellissima realtà, Maria grazie con tutta la mia stima e il mio cuore. Sei unica e ti voglio bene".