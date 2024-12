"This is me", l'emozionante dedica di Alessandro Cavallo per i suoi genitori: "Mi avete lasciato libero di inseguire i miei sogni"

A "This is me" le sorprese e le emozioni non finiscono mai. Il ballerino Alessandro Cavallo ricorda con la conduttrice Silvia Toffanin il proprio percorso ad "Amici" e poi, all'improvviso, si gira verso i genitori seduti in mezzo al pubblico in studio e gli dedica un ringraziamento speciale: "Voglio ringraziarvi perché mi avete lasciato sempre libero di inseguire i miei sogni ovunque essi mi portassero e non è una cosa scontata"