"This is me", Mattia Zenzola ricorda l'infortunio che lo costrinse al ritiro da "Amici": "Uno dei momenti peggiori della mia vita"

Mattia Zenzola si lascia andare con la conduttrice Silvia Toffanin e racconta le difficoltà che ha vissuto quando ha saputo dell'infortunio che stava per portargli via il suo sogno di poter stare nella scuola di "Amici". "Io penso che ognuno di noi abbia dei sogni. Alcuni sono un po' più lontani e quasi irraggiungibili, altri che magari vede un po' più vicini a sè. Io su "Amici" non ci avrei mai scommesso e quindi togliermi questo sogno dalle mani per un infortunio è stato traumatico", spiega il ballerino. E confessa: "Tutta la riabilitazione è stata tremenda per me, c'erano momenti di sconforto totale. Ero diventato come un bambino piccolo che stava iniziando a camminare piano piano e la paura più grande è stata quella di non riuscire più a ballare. Prima di entrare qui il secondo anno, non riuscivo più, poi è andato tutto bene".