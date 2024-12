"This is me", Riki ricorda in lacrime Michele Merlo: "Rimpiango di non essere corso da lui quando mi scrisse"

"A Michele Merlo vorrei dedicare un applauso perché purtroppo non c'è più, se nè andato a soli 28 anni. Questo applauso Michele è per te e per i tuoi genitori a cui mando l'abbraccio più grande", esordisce Silvia Toffanin mentre tutto il pubblico presente in studio si alza in piedi e applaude per ricordare il cantautore scomparso. Riki Marcuzzo decide di ricordare l'amico a "This is me" cantando proprio un brano di Michele Merlo: "Tuo per sempre". L'esibizione è intensa e commuovente e il Riki stesso non riesce a trattenere le lacrime.