"This is me", Enrico Nigiotti sull'eliminazione in favore di Elena D'Amario: "Lo rifarei, rifarei tutto nella mia vita"

Enrico Nigiotti non è pentito della scelta che ha fatto, ma ammette che il percorso non è stato semplice: "Io a differenza di altri, la mia carriera l'ho vissuta dopo. Quando mi sono autoeliminato sono andato a fare il magazziniere e quindi tutto è successo dopo". "Però io qui ricordo una cosa che è più importante delle volte e dei numeri, cioè i rapporti umani: tante emozioni e tanti amici, tante persone che lavorano qui e che ogni volta che le rivedo le abbraccio. Questa secondo me è la potenza del cuore che è la poesia più bella di qualsiasi cosa e di qualsiasi cosa". "Questa umiltà te l'ha insegnata il nonno", commenta la conduttrice. "Il mio nonno mi ha insegnato i detti livornesi e che la ricchezza, come dico nella canzone, sta nel semplice", racconta il cantautore. Oltre all'episodio dell'eliminazione, Enrico commenta anche il carattere un po' fumantino che ha mostrato nel percorso del talent show condotto da Maria De Filippi: "Sicuramente ero molto giovane, ma ero proprio agli inizi per cui mi sono comportato in maniera diversa dagli altri, ma ho comunque sempre cercato di mantenere il rispetto per le persone che lavoravano lì, per Maria e per tutti. Sono felice di essere qua, la sento casa mia".