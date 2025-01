RadioMediaset si conferma ancora primo Gruppo radio nazionale

“I dati pubblicati oggi confermano il solido posizionamento delle radio del nostro Gruppo: ognuna, nel rispetto della propria identità, è punto di riferimento per un pubblico che la continua a scegliere con fedeltà nel tempo. Ringrazio per questo i direttori delle singole emittenti e i loro team, oltre a tutte le funzioni aziendali di RadioMediaset che quotidianamente svolgono un lavoro meticoloso per permettere questi risultati”.