Su Canale 5 lo speciale Tg5 "I bambini della Shoah"

Nei ghetti i bambini morivano per la denutrizione, per le malattie, per il freddo. I bambini, troppo piccoli per essere trasformati in schiavi, finivano tra i primi selezionati per i campi di sterminio: ad Auschwitz-Birkenau ne sono stati uccisi 230mila. Il 27 gennaio 1945 sono stati trovati vivi solo 650 bambini, e di un’età inferiore ai 10 anni in meno di 50: tra questi alcuni gemelli, perché Mengele li aveva scelti per usarli come cavie. Dei 776 bambini italiani con meno di 14 anni, ne sono sopravvissuti solo 25.