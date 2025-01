Giorno della Memoria, insulti sui social: Liliana Segre rinuncia all'evento al Memoriale della Shoah

Per Jarach, "le parole sono pesanti, devono essere usate accuratamente, non bisogna abusare come ormai è quasi abitudine, come parlare di genocidio. Ma soprattutto evitare quelle espressioni d'odio che poi molto facilmente debordano in antisemitismo e che non fanno che creare ulteriori tensioni nella nostra società. Abbiamo bisogno di tranquillità e di obiettività. La comunità ebraica vive all'interno inserita nella società civile, siamo parte integrante, dunque non c'è nessun motivo di smuovere questo tipo di accuse".