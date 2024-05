Liliana Segre: "Ricevo minacce pazzesche ma non me ne starò a casa"

"Ricevo minacce pazzesche che ho ignorato per anni.

E mi preoccupo di questi odiatori", così Liliana Segre durante un evento al Memoriale della Shoah di Milano. "In generale dovrebbero essere protetti e curati. Ma io ho visto tutto, come potrei avere paura a uscire di casa?". La senatrice a vita commenta la forte ondata di antisemitismo scaturita dalla guerra tra Israele e Hamas. "Dico sempre - aggiunge - che ho vissuto invano. Per 30 anni sono andata nelle scuole a raccontare ciò che era successo. E ritrovarmi a 94 anni a sentirmi dire 'stai attenta, stai a casa'... A me piace vivere, sono attiva, ho tante passioni. E dovrei stare a casa perché qualcuno vuole ammazzarmi? No".