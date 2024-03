Gli studenti tornano in piazza per la Palestina e "contro bombe e manganelli": cortei a Pisa, Firenze, Milano e Roma

A una settimana dalle cariche di Pisa, migliaia di manifestanti sono scesi nuovamente in strada per protestare contro il "genocidio israeliano" a Gaza

In testa al corteo, uno striscione con su scritto "Pisa in piazza contro bombe e manganelli " e "Pisa non ha paura. Stop al genocidio. Studenti pro Palestina" oltre a bandiere palestinesi e della pace . Centinaia di manifestanti sono scesi in piazza anche a Milano, contestando il presidente dell'Anpi di Milano, Roberto Cenati, che si è dimesso in disaccordo con l'uso da parte dell'associazione del termine " genocidio " per indicare quanto sta accadendo a Gaza . Cortei anche a Firenze, dove un migliaio di partecipanti si è radunato di fronte al consolato degli Stati Uniti.

A una settimana dalle cariche di Pisa, studenti provenienti da tutta Italia sono dunque tornati in piazza per manifestare solidarietà e vicinanza al popolo palestinese. Intanto Fratelli d'Italia ha sostenuto l'iniziativa di vicinanza agli agenti di polizia visitando alcune questure del Paese. "Le aggressioni subite dalle nostre donne e dai nostri uomini in divisa sono inaccettabili", ha detto l'assessore regionale piemontese Elena Chiorino, che ha preso parte alla delegazione di Biella guidata dal sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro.

La manifestazione di Pisa I riflettori della protesta sono stati, ovviamente, tutti rivolti verso Pisa, dove in migliaia sono scesi in piazza per chiedere il "cessate il fuoco" a Gaza sventolando bandiere della pace e palestinesi. Nonostante il clima di tensione della vigilia, il corteo si è chiuso senza alcuna problematicità, come del resto nelle altre piazze d'Italia. Alla manifestazione, scandita da continui slogan contro "Israele fascista e terrorista", hanno preso parte alcuni esponenti del Pd e della sinistra, compreso il presidente della provincia, il dem Massimiliano Angori.

La manifestazione di Firenze A Firenze, invece, qualche centinaio di studenti si è ritrovato davanti al consolato statunitense, protetto da transenne, prima di partire in corteo per le strade della città e concludere l'agitazione in piazza Santo Spirito. Su un lungo striscione l'appello a "fermare il genocidio a Gaza" e al "cessate il fuoco". Il numero di manifestanti è poi aumentato a circa mille persone e il corteo si è diretto sui lungarni. La manganellate di Pisa, stigmatizzate dallo stesso presidente Sergio Mattarella, non hanno dunque scoraggiato la protesta. Manifestazioni, infatti, sono state organizzate da Nord a Sud.

La manifestazione di Roma A Roma gli studenti hanno esposto la foto del presidente israeliano Benjamin Netanyahu e della premier Giorgia Meloni imbrattata con impronte delle mani verniciate di rosso, a simboleggiare il "sangue dei palestinesi". Con il suono delle bombe a risuonare nelle casse, il corteo ha attraversato le strade della Capitale, scandendo anche slogan contro Segre e la premier, per concludersi davanti all'Università La Sapienza dove gli studenti hanno intonato "Bella Ciao".