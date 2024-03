Pisa, sabato nuovo corteo: attesi in migliaia per chiedere le dimissioni del questore

Il percorso annunciato alla Questura

Il concentramento dei manifestanti, attesi anche da altre scuole toscane, sarà alle ore 14 in piazza Vittorio Emanuele. Da lì il corteo intende percorrere l'asse pedonale del centro storico passando per corso Italia, piazza XX Settembre dove ha sede il Comune, attraversare l'Arno a Ponte di Mezzo, per raggiungere poi piazza Mazzini, dove ha sede la prefettura, e successivamente sfilare davanti alla questura fino a piazza dei Cavalieri, ma dal lato opposto rispetto agli incidenti del 23 febbraio, avvenuti in via San Frediano davanti al liceo artistico "Russoli".