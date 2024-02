Cortei pro-Palestina, cariche della polizia a Firenze e Pisa

Sfollagente e lacrimogeni sui manifestanti

Le forze dell'ordine sono intervenute con sfollagente e lacrimogeni per disperdere il corteo dei manifestanti che la Questura ha definito "autoconvocati solo attraverso canali social" e quindi "privo di ogni interlocuzione organizzativa". E' stata motivata così la decisione di intervenire per disperdere i partecipanti, dal momento che è risultato interdetto l'accesso pubblico a piazza dei Cavalieri. E' stato annunciato in ogni caso "un approfondimento" su quanto accaduto. E lo sbarramento in alcune aree del centro storico, a Pisa, serviva, dicono alla quetura, per evitare "azioni dimostrative in concomitanza di obiettivi sensibili quali la sinagoga, il cimitero ebraico o la Torre pendente".