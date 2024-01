Corteo pro Palestina il 27 gennaio, Comunità ebraica di Roma: "Va vietato"

La Comunità ebraica di Roma auspica che il corteo pro Palestina, organizzato proprio per il 27 gennaio, Giorno della Memoria, venga vietato.

Quella manifestazione, dice il presidente Victor Fadlun, "sarebbe una sconfitta per tutti. Non capiamo come sia stato possibile concedere l'autorizzazione in una ricorrenza che è internazionale, per di più nel contesto del 7 ottobre, massacro antisemita come non se ne vedevano dai tempi del nazismo. Alle istituzioni, nazionali e locali, chiediamo di impedire questa vergogna".