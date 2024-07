"Restate nei forni a gas", casa negata a famiglia israeliana a San Vito di Cadore (Belluno)

Per il presidente del Veneto Luca Zaia, si tratta di "un gesto estremamente grave", un "inaccettabile atto di odio e discriminazione che ferisce non solo la dignità delle persone coinvolte ma anche i valori fondamentali della nostra comunità" nel caso "fossero confermate le notizie pubblicate". Ma "il gesto di un singolo - conclude - non impedirà certo di garantire che il Veneto resti una terra di accoglienza e rispetto per tutti". Intanto una soluzione per la famiglia dice di averla trovata l'Istituto Friedman. "Un nostro socio - afferma il direttore esecutivo Alessandro Bertoldi - ci ha contattato e ha messo a disposizione gratuitamente la sua abitazione per le vacanze a Cavalese", in Trentino.