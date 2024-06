Salvini: "Non si lasci nessuno spazio all'antisemitismo" "Una nuova forma di violenza subdola e strisciante si ripete in Italia e in tanti Paesi europei e occidentali, che ci riporta indietro di un secolo: è l'antisemitismo. Va combattuto via per via, città per città, scuola per scuola, università per università. Non si può lasciare nessuno spazio alle idee di violenza, di odio e di persecuzione razziale che tanti danni hanno portato nel secolo scorso". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini.