Liliana Segre: i bambini sono sacri, non siano toccati

"Ci sono bambini che in tante parti del mondo sono coinvolti nelle guerre, i bambini sono sacri e non devono essere toccati". Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre al Memoriale della Shoah ricordando la sua deportazione ad Auschwitz nell'81esimo anniversario. Questo "in Sudan come in Israele, in Congo come in Palestina, in Ucraina come nel Corno d'Africa - ha aggiunto -. La morte inflitta ai bambini pesa come macigni nelle nostre coscienze di esseri umani e ci fanno provare quella vergogna che disse Primo Levi".